Хикмет Гаджиев обсудил региональные и глобальные вопросы с группой иностранных дипломатов

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выступил в университете ADA перед группой дипломатов из десятков разных стран и провел обмен мнениями о ситуации в регионе.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выступил в Университете ADA перед группой иностранных дипломатов и провел обмен мнениями о ситуации в регионе.

Как передает Report, об этом помощник президента написал в социальной сети "Х".

"Благодарю Университет ADA за приглашение выступить перед группой уважаемых дипломатов из десятков разных стран в рамках программы "Исследования Каспийского бассейна", а также за возможность провести широкую дискуссию и обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам", - говорится в публикации.