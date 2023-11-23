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Хикмет Гаджиев обсудил региональные и глобальные вопросы с группой иностранных дипломатов

Хикмет Гаджиев обсудил региональные и глобальные вопросы с группой иностранных дипломатов Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выступил в университете ADA перед группой дипломатов из десятков разных стран и провел обмен мнениями о ситуации в регионе.
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 12:05
Хикмет Гаджиев обсудил региональные и глобальные вопросы с группой иностранных дипломатов

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выступил в Университете ADA перед группой иностранных дипломатов и провел обмен мнениями о ситуации в регионе.

Как передает Report, об этом помощник президента написал в социальной сети "Х".

"Благодарю Университет ADA за приглашение выступить перед группой уважаемых дипломатов из десятков разных стран в рамках программы "Исследования Каспийского бассейна", а также за возможность провести широкую дискуссию и обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani Presidential aide meets with group of diplomats at ADA University 
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev xarici diplomatlarla regional və qlobal məsələlərlə bağlı geniş müzakirə aparıb

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