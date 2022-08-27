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​​​​​​​Хикмет Гаджиев о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений

​​​​​​​Хикмет Гаджиев о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений "Процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений - это, в первую очередь, двусторонний процесс. Для того, чтобы он продвинулся вперед, необходимы скорее содействующие шаги, чем какой-либо механизм посредничества".
Внешняя политика
27 августа 2022 г. 15:50
​​​​​​​Хикмет Гаджиев о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений

"Процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений - это, в первую очередь, двусторонний процесс. Для того, чтобы он продвинулся вперед, необходимы скорее содействующие шаги, чем какой-либо механизм посредничества".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в настоящее время Европейский Союз, а также Россия прилагают определенные усилия на двусторонней основе, и Азербайджан в этом заинтересован: "В нынешних условиях основными вопросами повестки дня являются мирный договор, делимитация границ, транспортные вопросы, а также проблемы пропавших без вести лиц и мин. В первую очередь на них должна отреагировать армянская сторона. Президент Ильхам Алиев в своем интервью в Басгале особо обозначил эти вопросы".

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Версия на английском языке Presidential Aide speaks about normalization process of Armenia-Azerbaijan relations 
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesindən danışıb

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