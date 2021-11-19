Хикмет Гаджиев: Дружба между Азербайджаном и Россией важна для обеспечения безопасности на Южном Кавказе

"Российско-азербайджанский экспертный совет имеет особое значение в развитии отношений между двумя странами. История азербайджано-российских отношений имеет глубокие корни. Дружба между нашими странами носит характер стратегического сотрудничества.

"Российско-азербайджанский экспертный совет имеет особое значение в развитии отношений между двумя странами. История азербайджано-российских отношений имеет глубокие корни. Дружба между нашими странами носит характер стратегического сотрудничества и имеет очень важное значение для обеспечения безопасности на Южном Кавказе".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на проходящем в Баку заседании российско-азербайджанского экспертного совета.

Хикмет Гаджиев довел до внимания, что Азербайджан, освободив свои исконные земли от оккупации, восстановил территориальную целостность и положил конец конфликту. Говоря о значении трехстороннего Заявления, помощник президента отметил, что Азербайджан своей победой создал новую реальность в регионе.

Он отметил, что нынешние отношения соответствуют историческим традициям Азербайджана и России. Развивается взаимовыгодное сотрудничество.

Хикмет Гаджиев, отметив большую роль российско-азербайджанского экспертного совета в углублении двусторонних отношений, выразил уверенность в том, что к сотрудничеству азербайджанских и российских экспертов присоединится и третья сторона.