Хикмет Гаджиев: Пашинян допустил искажения в заявлениях о роспуске Минской группы

Азербайджан не был государством-оккупантом. Всегда исходя из норм и принципов международного права, Азербайджан в отношениях с соседними государствами руководствовался этим критерием. Однако Армения была государством-оккупантом. Если мы посмотрим на систе

Азербайджан не был государством-оккупантом. Всегда исходя из норм и принципов международного права, Азербайджан в отношениях с соседними государствами руководствовался этим критерием. Однако Армения была государством-оккупантом. Если мы посмотрим на систему международных отношений после Второй Мировой войны, то увидим, что государств-оккупантов и агрессоров очень мало, и одним из них является Армения.

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Напомнив, что после войны между Ираком и Кувейтом существовали определенные ограничения, связанные с развитием вооруженных сил Ирака, помощник президента сказал: "Считаем, что такие пропорциональные ограничения должны быть применены и к вооруженным силам Армении".

Подчеркнув, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя вопрос упразднения Минской группы, допустил ложь и искажения, Гаджиев отметил: "Давно настало время упразднить Минскую группу, никакой необходимости в таком институте нет. Тот факт, что Армения сохраняет этот институт на повестке дня и продолжает усилия в этом направлении, подтверждает, что Ереван, создавая впечатление, что конфликт не завершен, вместе с поддерживающими его сторонниками на Западе пытается удержать с своих руках определенное средство влияния".

Касаясь также сравнения Пашиняном конституций Армении и Азербайджана, помощник президента сказал: "В конституции Армении в соответствии с актом о независимости, все еще остаются территориальные претензии к Азербайджану, то есть положение о присоединении Карабаха к Армении. Пока это положение не будет изменено, мы видим серьезные проблемы в достижении мирного договора между двумя государствами. Армянское общество само должно изменить конституцию и удалить оттуда это положение, эту ссылку, подтвердив желание жить в мирных условиях. В Конституции же Азербайджана нет территориальных претензий к какому-либо государству, это документ, отражающий справедливую волю азербайджанского народа. Мы оцениваем это сравнение просто как игру слов. Поэтому рекомендация премьер-министру и политическому руководству Армении заключается в том, чтобы вместо подобных словесных игр они предпринимали шаги, направленные на реальное продвижение мирной повестки, поддержку мирной повестки именно с участием государств региона".