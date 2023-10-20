Хикмет Гаджиев: Некоторые европейские страны используют военную силу в своей колониальной политике

Некоторые европейские страны продолжают колониальную политику. В то же время они используют военную силу.

Некоторые европейские страны продолжают колониальную политику. В то же время они используют военную силу.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Сегодня мы услышали много мнений относительно борьбы с колониализмом. Азербайджан продолжит свои усилия, борьбу и амбиции в сфере политической свободы. Мы поднимем озвученные здесь мнения на уровень ООН и других международных организаций. Моя страна на протяжении многих лет была лишена своей независимости. Мы, как государство, знаем, что такое оккупация", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.