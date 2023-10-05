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Хикмет Гаджиев: Наши европейские партнеры подпадают под влияние антиазербайджанской пропаганды

Хикмет Гаджиев: Наши европейские партнеры подпадают под влияние антиазербайджанской пропаганды Парой некоторые европейские партнеры Азербайджана попадают под влияние необоснованной пропаганды в отношении Азербайджана.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 16:42
Хикмет Гаджиев: Наши европейские партнеры подпадают под влияние антиазербайджанской пропаганды

Порой некоторые европейские партнеры Азербайджана подпадают под влияние необоснованной пропаганды против Азербайджана.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал в интервью Aljazeera.

"Вместо того, чтобы оглядываться назад, наши международные партнеры должны также смотреть в будущее - каковы перспективы? То же самое относится и к нашим европейским партнерам, в том числе Европейскому Союзу. Иногда я вижу, что некоторые из наших европейских партнеров попадают под влияние ненужной и к тому же необоснованной пропаганды. Этого не должно быть. Они не должны действовать таким образом, а должны вносить свой вклад в мирную повестку", - заявил он.

Говоря о международных площадках для содействия миру между Азербайджаном и Арменией, он отметил, что Россия, например, имеет исторические связи с обеими странами, поэтому данная площадка довольна важна. В свою очередь, США предоставили платформу для обсуждения мирного договора в Вашингтоне наряду с московской платформой, "и я думаю, что мы добились важного прогресса".

Помимо этого, помощник президента добавил, что подход Азербайджана очень прост и заключается в мирной повестке дня.

“Азербайджану нужен мир, и регион нуждается в мире. Поэтому первое послание Азербайджана местным армянам [армянам Карабахского региона Азербайджана] заключается в том, что Азербайджан несет послание мира и мирной интеграции. И, во-вторых, я думаю, что Республика Армения нуждается в мире. Республика Армения должна, наконец, прекратить все территориальные претензии, и, я думаю, что в нынешних обстоятельствах у нас гораздо больше шансов на мир”, - сказал он.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan’s European partners fall under influence of anti-Azerbaijani propaganda
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Bəzən avropalı tərəfdaşlarımız Azərbaycanla bağlı əsassız təbliğatın təsiri altına düşürlər"

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