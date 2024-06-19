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Хикмет Гаджиев: Не считаем политику Франции на Южном Кавказе эффективной

Хикмет Гаджиев: Не считаем политику Франции на Южном Кавказе эффективной Мы не считаем политику Франции на Южном Кавказе эффективной.
Внешняя политика
19 июня 2024 г. 11:25
Хикмет Гаджиев: Не считаем политику Франции на Южном Кавказе эффективной

Мы не считаем политику Франции на Южном Кавказе эффективной.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, проводимая Францией в регионе политика является вредной: "Она не способствует продвижению мирной повестки на Южном Кавказе".

По его словам, реализация Францией политики милитаризации в регионе является серьезным ударом по процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном в ситуации, когда предпринимаются серьезные шаги в направлении мирного преобразования Южного Кавказа.

"Поэтому такая политика милитаризации со стороны Франции, особенно предоставление Армении наступательного летального оружия и расширение армяно-французского военного сотрудничества, вызывает серьезную озабоченность. Мы считаем, что Франция, как постоянный член Совета Безопасности ООН, должна проводить более ответственную политику", - сказал Х. Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: ‘We don’t consider France’s policy in South Caucasus effective’
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Fransanın Cənubi Qafqazda həyata keçirdiyi siyasəti səmərəli hesab etmirik

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