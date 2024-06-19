Хикмет Гаджиев: Не считаем политику Франции на Южном Кавказе эффективной

Мы не считаем политику Франции на Южном Кавказе эффективной.

Мы не считаем политику Франции на Южном Кавказе эффективной.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, проводимая Францией в регионе политика является вредной: "Она не способствует продвижению мирной повестки на Южном Кавказе".

По его словам, реализация Францией политики милитаризации в регионе является серьезным ударом по процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном в ситуации, когда предпринимаются серьезные шаги в направлении мирного преобразования Южного Кавказа.

"Поэтому такая политика милитаризации со стороны Франции, особенно предоставление Армении наступательного летального оружия и расширение армяно-французского военного сотрудничества, вызывает серьезную озабоченность. Мы считаем, что Франция, как постоянный член Совета Безопасности ООН, должна проводить более ответственную политику", - сказал Х. Гаджиев.