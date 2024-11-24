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Хикмет Гаджиев назвал неприемлемыми обвинения главы МИД ФРГ против Азербайджана

Хикмет Гаджиев назвал неприемлемыми обвинения главы МИД ФРГ против Азербайджана Обвинения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок против Азербайджана как страны-председателя и других участников COP неприемлемы.
Внешняя политика
24 ноября 2024 г. 10:25
Хикмет Гаджиев назвал неприемлемыми обвинения главы МИД ФРГ против Азербайджана

Обвинения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок против Азербайджана как страны-председателя и других участников 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) неприемлемы.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

Помощник президента напомнил, что COP29 оставила свой след в истории глобальных климатических действий как "Бакинский прорыв".

"COP29 завершилась успешно, оставив свой след в истории глобальных климатических действий как "Бакинский прорыв" с установлением новой финансовой цели на фоне других важных достижений. Однако, обвинения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок против Азербайджана как страны-председателя и других участников COP29 в самые критические и сложные моменты переговоров, когда развивающийся мир и Глобальный Юг ожидали конкретных финансовых обязательств от Европейского Союза и в целом от Запада, неприемлемы.

К сожалению, госпожа Бербок, похоже, перепутала предстоящие выборы в Германии как внутреннюю политику с чрезвычайно сложной многосторонней дипломатией, вероятно, пытаясь использовать COP29 в качестве платформы для своей предвыборной кампании. Она также должна была учесть, что эти сложные переговоры проходили в отсутствие канцлера Германии и Европейской комиссии, в то время, когда Европа не смогла продемонстрировать лидерство, а мир был глубоко поляризован геополитически. Но мы признаем профессиональный вклад и сотрудничество групп по климатическим переговорам Германии и Европейского союза.

На глазах у всего мира Азербайджан, как принимающая сторона и председатель COP29, выступил в качестве честного посредника для достижения результатов", - констатировал Хикмет Гаджиев.

Напомним, что на COP29 в Баку по итогам продолжавшихся до поздней ночи переговоров был достигнут прорывной консенсус о создании нового климатического финансового ориентира - "Цели финансирования Баку" (Baku Finance Goal).

Механизм предусматривает мобилизацию $1,3 трлн ежегодно для развития климатических проектов в развивающихся странах до 2035 года.

Центральной частью новой цели является обязательство развитых стран выделять не менее $300 млрд в год на климатические проекты для развивающихся государств. Это в три раза превышает прежнюю цель в $100 млрд, установленную ранее.

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