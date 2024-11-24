Хикмет Гаджиев назвал неприемлемыми обвинения главы МИД ФРГ против Азербайджана

Обвинения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок против Азербайджана как страны-председателя и других участников COP неприемлемы.

Обвинения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок против Азербайджана как страны-председателя и других участников 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) неприемлемы.

Как передает Report , об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

Помощник президента напомнил, что COP29 оставила свой след в истории глобальных климатических действий как "Бакинский прорыв".

"COP29 завершилась успешно, оставив свой след в истории глобальных климатических действий как "Бакинский прорыв" с установлением новой финансовой цели на фоне других важных достижений. Однако, обвинения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок против Азербайджана как страны-председателя и других участников COP29 в самые критические и сложные моменты переговоров, когда развивающийся мир и Глобальный Юг ожидали конкретных финансовых обязательств от Европейского Союза и в целом от Запада, неприемлемы.

К сожалению, госпожа Бербок, похоже, перепутала предстоящие выборы в Германии как внутреннюю политику с чрезвычайно сложной многосторонней дипломатией, вероятно, пытаясь использовать COP29 в качестве платформы для своей предвыборной кампании. Она также должна была учесть, что эти сложные переговоры проходили в отсутствие канцлера Германии и Европейской комиссии, в то время, когда Европа не смогла продемонстрировать лидерство, а мир был глубоко поляризован геополитически. Но мы признаем профессиональный вклад и сотрудничество групп по климатическим переговорам Германии и Европейского союза.

На глазах у всего мира Азербайджан, как принимающая сторона и председатель COP29, выступил в качестве честного посредника для достижения результатов", - констатировал Хикмет Гаджиев.

Напомним, что на COP29 в Баку по итогам продолжавшихся до поздней ночи переговоров был достигнут прорывной консенсус о создании нового климатического финансового ориентира - "Цели финансирования Баку" (Baku Finance Goal).

Механизм предусматривает мобилизацию $1,3 трлн ежегодно для развития климатических проектов в развивающихся странах до 2035 года.

Центральной частью новой цели является обязательство развитых стран выделять не менее $300 млрд в год на климатические проекты для развивающихся государств. Это в три раза превышает прежнюю цель в $100 млрд, установленную ранее.