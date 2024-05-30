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Хикмет Гаджиев назвал число жертв минных инцидентов

Хикмет Гаджиев назвал число жертв минных инцидентов Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев до начала международной конференции по минной проблеме опубликовал информацию о количестве жертв минных инцидентов.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 09:00
Хикмет Гаджиев назвал число жертв минных инцидентов

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев до начала международной конференции по минной проблеме опубликовал информацию о количестве жертв минных инцидентов.

Как сообщает Report, соответствующую инфографику он прикрепил к своему посту на странице в соцсети Х.

"Число жертв минных инцидентов в Азербайджане продолжает расти. В основном, жертвами становятся невинные гражданские лица и саперы. Армения установила миллионы мин на ранее оккупированных азербайджанских землях", - написал Гаджиев.

Напомним, что сегодня в Зангилане состоится международная конференция, посвященная минной проблеме. Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко уже вылетел в Зангиланский район.

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Версия на английском языке ФотоHikmat Hajiyev reveals latest number of mine victims before int'l conference on landmines
Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Hacıyev minalarla mübarizə üzrə beynəlxalq konfransdan öncə mina qurbanlarının son sayını açıqlayıb

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