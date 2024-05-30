Хикмет Гаджиев назвал число жертв минных инцидентов

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев до начала международной конференции по минной проблеме опубликовал информацию о количестве жертв минных инцидентов.

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев до начала международной конференции по минной проблеме опубликовал информацию о количестве жертв минных инцидентов.

Как сообщает Report, соответствующую инфографику он прикрепил к своему посту на странице в соцсети Х.

"Число жертв минных инцидентов в Азербайджане продолжает расти. В основном, жертвами становятся невинные гражданские лица и саперы. Армения установила миллионы мин на ранее оккупированных азербайджанских землях", - написал Гаджиев.

Напомним, что сегодня в Зангилане состоится международная конференция, посвященная минной проблеме. Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко уже вылетел в Зангиланский район.