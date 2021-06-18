О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хикмет Гаджиев: Наша страна целенаправленно подверглась различными кругами фейковым атакам

Хикмет Гаджиев: Наша страна целенаправленно подверглась различными кругами фейковым атакам Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев выступил на панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.
Внешняя политика
18 июня 2021 г. 23:40
Хикмет Гаджиев: Наша страна целенаправленно подверглась различными кругами фейковым атакам

Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев выступил на панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Как сообщает Report, на панели на тему "Ложные новости в виртуальном мире" состоялось обсуждение вопросов распространения ложной информации, являющейся глобальной проблемой в мире, опасности, создаваемой этим, пути выхода из положения.

Были заслушаны выступления президента Центра предотвращения конфликтов и предварительного информирования Лилиан Джифу, известного писателя, бывшего министра Европы Португалии Бруно Масаеса, помощника министра иностранных дел и спикера МИД Катара Лолваха Рашида Аль-Кхатера.

Выступивший на панели помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что в разное время наша страна целенаправленно подверглась различными кругами фейковым атакам, некоторые зарубежные СМИ даже стремились к формированию негативного мнения об Азербайджане со ссылкой на эту информацию.

С сожалением отмечалось, что в некоторых случаях закрывались счета социальных медиа лиц, распространявших правдивую информацию об Азербайджане.

В панели приняли участие генеральный секретарь Организации тюркской культуры (TÜRKSOY) Дюсен Касеинов, бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, международный эксперт Метью Брайза, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, а также послы, депутаты, другие авторитетные лица.

После выступлений были даны ответы на вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Antalya Forumunda ölkəmizə “feyk nyus” hücumlarından danışıb  

Самое читаемое

Состоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
ФотоСостоялись похороны отца Александра - ОБНОВЛЕНО
13 июня 2021 г. 14:06
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
Птица стала причиной задержки рейса Баку-Анталья
12 июня 2021 г. 09:57
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
Эксперт: Спецслужбы РФ должны открыть уголовные дела за пропаганду террористов
12 июня 2021 г. 11:39
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
Константин Поминов: С отцом Александром связана целая эпоха в истории Азербайджана
13 июня 2021 г. 11:49
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
16 июня 2021 г. 00:30
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
Первые женщины-пилоты AZAL
Первые женщины-пилоты AZAL
17 июня 2021 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi