Хикмет Гаджиев: Наша страна целенаправленно подверглась различными кругами фейковым атакам

Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев выступил на панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев выступил на панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Как сообщает Report, на панели на тему "Ложные новости в виртуальном мире" состоялось обсуждение вопросов распространения ложной информации, являющейся глобальной проблемой в мире, опасности, создаваемой этим, пути выхода из положения.

Были заслушаны выступления президента Центра предотвращения конфликтов и предварительного информирования Лилиан Джифу, известного писателя, бывшего министра Европы Португалии Бруно Масаеса, помощника министра иностранных дел и спикера МИД Катара Лолваха Рашида Аль-Кхатера.

Выступивший на панели помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что в разное время наша страна целенаправленно подверглась различными кругами фейковым атакам, некоторые зарубежные СМИ даже стремились к формированию негативного мнения об Азербайджане со ссылкой на эту информацию.

С сожалением отмечалось, что в некоторых случаях закрывались счета социальных медиа лиц, распространявших правдивую информацию об Азербайджане.

В панели приняли участие генеральный секретарь Организации тюркской культуры (TÜRKSOY) Дюсен Касеинов, бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, международный эксперт Метью Брайза, президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, а также послы, депутаты, другие авторитетные лица.

После выступлений были даны ответы на вопросы.