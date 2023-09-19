Хикмет Гаджиев: Наша армия прорвала линию соприкосновения с незаконными армянскими формированиями в Карабахе

21:14

"Азербайджанская армия прорвала линию соприкосновения с незаконными армянскими формированиями в Карабахском регионе в нескольких местах и намерена реализовать свои стратегические цели".

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, Баку готов разговаривать только с разоруженными карабахскими армянами. Он напомнил, что у Азербайджана нет военных целей в соседней Армении.

"Азербайджан намерен закрыть страницу вражды и противостояния. Хватит. Мы больше не потерпим присутствие подобных вооруженных сил на нашей территории и наличие образования, которое каждый день бросает вызов безопасности и суверенитету Азербайджана”, - подчеркнул помощник президента.

По его словам, Баку верит в достижение своей стратегической цели - обеспечения суверенитета над своей территорией с помощью антитеррористических мероприятий.