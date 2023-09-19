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Хикмет Гаджиев: Наша армия прорвала линию соприкосновения с незаконными армянскими формированиями в Карабахе

Хикмет Гаджиев: Наша армия прорвала линию соприкосновения с незаконными армянскими формированиями в Карабахе 21:14
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 21:20
Хикмет Гаджиев: Наша армия прорвала линию соприкосновения с незаконными армянскими формированиями в Карабахе
Хикмет Гаджиев

"Азербайджанская армия прорвала линию соприкосновения с незаконными армянскими формированиями в Карабахском регионе в нескольких местах и намерена реализовать свои стратегические цели".

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, Баку готов разговаривать только с разоруженными карабахскими армянами. Он напомнил, что у Азербайджана нет военных целей в соседней Армении.

"Азербайджан намерен закрыть страницу вражды и противостояния. Хватит. Мы больше не потерпим присутствие подобных вооруженных сил на нашей территории и наличие образования, которое каждый день бросает вызов безопасности и суверенитету Азербайджана”, - подчеркнул помощник президента.

По его словам, Баку верит в достижение своей стратегической цели - обеспечения суверенитета над своей территорией с помощью антитеррористических мероприятий.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijani Army has broken through lines of illegal armed formations in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Azərbaycan Ordusu Qarabağda qanunsuz erməni qüvvələrin təmas xəttini yarıb”

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