Газета New York Times, вместо того, чтобы быть справедливой платформой для всех, устанавливает бюрократические барьеры для альтернативных мнений.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в открытом письме американской газете New York Times (NYT).
Как написал Гаджиев в соцсети "Х", подобная позиция престижного издания вызывает сожаления.
"Социальная сеть "Х" представляет собой более сильную альтернативу, свободную и открытую платформу для борьбы с информационной монополией некоторых западных медиа, которые ведут против нашей страны пропаганду в советском стиле. Читая эти статьи, в том числе в NYT, создается впечатление, что все они были написаны в одной и той же правительственной студии или одной пиар-компанией, финансируемой армянским лобби и правительством", - написал Гаджиев.