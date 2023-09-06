Открытое письмо Хикмета Гаджиева NYT: Газета создает бюрократические препятствия для альтернативных мнений

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев направил открытое письмо американской газете New York Times (NYT).

Газета New York Times, вместо того, чтобы быть справедливой платформой для всех, устанавливает бюрократические барьеры для альтернативных мнений.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в открытом письме американской газете New York Times (NYT).

Как написал Гаджиев в соцсети "Х", подобная позиция престижного издания вызывает сожаления.

"Социальная сеть "Х" представляет собой более сильную альтернативу, свободную и открытую платформу для борьбы с информационной монополией некоторых западных медиа, которые ведут против нашей страны пропаганду в советском стиле. Читая эти статьи, в том числе в NYT, создается впечатление, что все они были написаны в одной и той же правительственной студии или одной пиар-компанией, финансируемой армянским лобби и правительством", - написал Гаджиев.