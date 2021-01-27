Хикмет Гаджиев: Нам предстоит совместная работа с Турцией в области медиа и диаспор

"Турция будет активно участвовать в процессах, которые будут происходить на Южном Кавказе и в процессе перевода все еще хрупкого в нашем регионе мира в устойчивый мир".

"Турция будет активно участвовать в процессах, которые будут происходить на Южном Кавказе и в процессе перевода все еще хрупкого в нашем регионе мира в устойчивый мир".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев на вебинаре "Предстоящие 10 лет азербайджано-турецких отношений", организованном Центром анализа международных отношений и Фондом политических, экономических и социальных исследований Турции (SETA).

По его словам, совместное сотрудничество Азербайджана и Турции внесло огромный вклад в развитие Грузии: "Братский грузинский народ тоже это очень высоко ценит. Считаю, что нам предстоит совместная работа с Турцией в области СМИ и диаспор. В предстоящие периоды мы также должны повысить нашу деятельность в этих областях".