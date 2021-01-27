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Хикмет Гаджиев: Нам предстоит совместная работа с Турцией в области медиа и диаспор

Хикмет Гаджиев: Нам предстоит совместная работа с Турцией в области медиа и диаспор "Турция будет активно участвовать в процессах, которые будут происходить на Южном Кавказе и в процессе перевода все еще хрупкого в нашем регионе мира в устойчивый мир".
Внешняя политика
27 января 2021 г. 15:42
Хикмет Гаджиев: Нам предстоит совместная работа с Турцией в области медиа и диаспор
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"Турция будет активно участвовать в процессах, которые будут происходить на Южном Кавказе и в процессе перевода все еще хрупкого в нашем регионе мира в устойчивый мир".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев на вебинаре "Предстоящие 10 лет азербайджано-турецких отношений", организованном Центром анализа международных отношений и Фондом политических, экономических и социальных исследований Турции (SETA).

По его словам, совместное сотрудничество Азербайджана и Турции внесло огромный вклад в развитие Грузии: "Братский грузинский народ тоже это очень высоко ценит. Считаю, что нам предстоит совместная работа с Турцией в области СМИ и диаспор. В предстоящие периоды мы также должны повысить нашу деятельность в этих областях".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: "We have joint work to do with Turkey in media and diaspora"
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Türkiyə ilə media və diaspor sahəsində birgə görəcəyimiz işlər var"

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