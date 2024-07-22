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Хикмет Гаджиев: Национальная пресса Азербайджана прошла славный и ответственный путь развития

Хикмет Гаджиев: Национальная пресса Азербайджана прошла славный и ответственный путь развития Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поздравил представителей медиа с 22 июля - Днем национальной прессы.
Внешняя политика
22 июля 2024 г. 09:08
Хикмет Гаджиев: Национальная пресса Азербайджана прошла славный и ответственный путь развития

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поздравил представителей медиа с 22 июля - Днем национальной прессы.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Поздравляю всех коллег с 22 июля - Днем национальной прессы. Наша национальная пресса, отмечающая свое 149-летие, прошла долгий, славный и ответственный путь развития", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Milli mətbuatımız uzun, şərəfli və məsuliyyətli inkişaf yolu keçib

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