Хикмет Гаджиев: Национальная пресса Азербайджана прошла славный и ответственный путь развития

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поздравил представителей медиа с 22 июля - Днем национальной прессы.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поздравил представителей медиа с 22 июля - Днем национальной прессы.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Поздравляю всех коллег с 22 июля - Днем национальной прессы. Наша национальная пресса, отмечающая свое 149-летие, прошла долгий, славный и ответственный путь развития", - говорится в публикации.