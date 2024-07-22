Хикмет Гаджиев: Национальная пресса Азербайджана прошла славный и ответственный путь развития
Хикмет Гаджиев: Национальная пресса Азербайджана прошла славный и ответственный путь развитияПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поздравил представителей медиа с 22 июля - Днем национальной прессы.
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поздравил представителей медиа с 22 июля - Днем национальной прессы.
Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
"Поздравляю всех коллег с 22 июля - Днем национальной прессы. Наша национальная пресса, отмечающая свое 149-летие, прошла долгий, славный и ответственный путь развития", - говорится в публикации.
22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibətilə bütün həmkarları təbrik edirəm. 149-cu ildönümünü qeyd edən Milli Mətbuatımız uzun, şərəfli və məsuliyyətli inkişaf yolu keçmişdir. @MediaGovAz pic.twitter.com/ffwgNRAYZz