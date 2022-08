Хикмет Гаджиев: Мы высоко оцениваем роль Шарля Мишеля

“Мы высоко оцениваем роль президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля”.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter.

“Мы высоко оцениваем работу команды президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по содействию двусторонним переговорам о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией и нормализации межгосударственных отношений. В связи с этим президент Ильхам Алиев неоднократно высказывал позицию Азербайджана”, - написал помощник президента.