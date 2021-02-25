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Хикмет Гаджиев: Мы увидели, что Турция всегда протягивала руку помощи Азербайджану

Хикмет Гаджиев: Мы увидели, что Турция всегда протягивала руку помощи Азербайджану Турция и Азербайджан - дружественные страны. Мы увидели, как Турция всегда протягивает руку помощи братскому Азербайджану
Внешняя политика
25 февраля 2021 г. 03:03
Хикмет Гаджиев: Мы увидели, что Турция всегда протягивала руку помощи Азербайджану
Хикмет Гаджиев

Турция и Азербайджан - дружественные страны. Мы увидели, как Турция всегда протягивает руку помощи братскому Азербайджану.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев программе Special Edition Talks Молодежного форума исламской солидарности, членами которого являются 56 стран.

Хикмет Гаджиев заявил, что во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджан увидел, что турецкий народ находится рядом, выражает поддержку, что очень обрадовало наш народ. Поддержка турецкого народа, а также дипломатическая помощь братской страны вдохновили Азербайджан, стали источником силы на войне.

Говоря о Ходжалинской трагедии, Хикмет Гаджиев назвал ее геноцидом азербайджанского народа. Жертвами трагедии стали 613 человек, в том числе дети, старики и женщины. Многие организации назвали это преступлением против человечности. За операцией стояли бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Помощник Президента напомнил, что эти военные преступления были повторены Арменией во время 44-дневной войны. Бомбы, которыми обстреляли мирных жителей Азербайджана, убили сотни мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Türkiyənin hər zaman Azərbaycana yardım əli uzatdığını gördük

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