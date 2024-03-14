Хикмет Гаджиев: Азербайджан прилагает все усилия для установления мира в регионе

Азербайджан прилагает все усилия для установления мира в регионе.

Азербайджан прилагает все усилия для установления мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Мы прилагаем усилия для того, чтобы Южный Кавказ стал свободен от конфликтов. Мы стали свидетелями вспышки целого ряда конфликтов на постсоветском пространстве. Освободив Карабах, мы устанавливаем стабильность на Южном Кавказе. Прилагаем все усилия для установления мира в регионе", - сказал Х. Гаджиев.