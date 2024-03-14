О нас

Хикмет Гаджиев: Азербайджан прилагает все усилия для установления мира в регионе

Хикмет Гаджиев: Азербайджан прилагает все усилия для установления мира в регионе Азербайджан прилагает все усилия для установления мира в регионе.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 13:32
Хикмет Гаджиев: Азербайджан прилагает все усилия для установления мира в регионе

Азербайджан прилагает все усилия для установления мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Мы прилагаем усилия для того, чтобы Южный Кавказ стал свободен от конфликтов. Мы стали свидетелями вспышки целого ряда конфликтов на постсоветском пространстве. Освободив Карабах, мы устанавливаем стабильность на Южном Кавказе. Прилагаем все усилия для установления мира в регионе", - сказал Х. Гаджиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan spares no effort to establish peace in the region
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Bölgədə sülhün bərqərar olması üçün səylərimizi əsirgəmirik

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
11 марта 2024 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi