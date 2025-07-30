О нас

Хикмет Гаджиев: Мины являются постоянной угрозой как для людей, так и для животных

Хикмет Гаджиев: Мины являются постоянной угрозой как для людей, так и для животных Мины - это не просто пережитки прошлого - они постоянно представляют опасность как для людей, так и для животных.
Внешняя политика
30 июля 2025 г. 22:57
Хикмет Гаджиев: Мины являются постоянной угрозой как для людей, так и для животных

Мины продолжают представлять опасность как для людей, так и для животных.

Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети Х.

"На этот раз в горах Кяльбаджара собака стала жертвой противопехотной мины, установленной Арменией в период оккупации. К счастью, оперативное вмешательство азербайджанских военных медиков спасло ей жизнь", - написал Гаджиев.

Он подчеркнул, что с 2020 года жертвами установленных Арменией мин стали более 400 азербайджанских гражданских лиц и военных. "Кроме того, оставаясь погребенными под землей годами, мины вызывают эрозию почвы и уничтожают местную растительность", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Minalar həm insanlar, həm də heyvanlar üçün daimi təhlükədir

Другие новости из категории

СМИ: Завтра в Баку пройдет встреча министров Сирии и Израиля
СМИ: Завтра в Баку пройдет встреча министров Сирии и Израиля
30 июля 2025 г. 19:24
Заур Ахмедов: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит стабильность на Кавказе и связи с Европой
Заур Ахмедов: Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит стабильность на Кавказе и связи с Европой
30 июля 2025 г. 18:20
Посол Сербии: Запуск прямых рейсов между Баку и Белградом придаст реальный импульс увеличению турпотока
Посол Сербии: Запуск прямых рейсов между Баку и Белградом придаст реальный импульс увеличению турпотока
30 июля 2025 г. 17:58
Новый временный поверенный в делах США в Азербайджане посетила Аллею шехидов
Новый временный поверенный в делах США в Азербайджане посетила Аллею шехидов
30 июля 2025 г. 17:45
Заместитель главы дипмиссии Бельгии завершила работу в Азербайджане
Заместитель главы дипмиссии Бельгии завершила работу в Азербайджане
30 июля 2025 г. 17:33
Посол: Сербия рассчитывает провести в Белграде первое заседание Совета стратегического партнерства с Азербайджаном
Посол: Сербия рассчитывает провести в Белграде первое заседание Совета стратегического партнерства с Азербайджаном
30 июля 2025 г. 14:59
Последствия атаки России на Харьков
ФотоПоследствия атаки России на Харьков
30 июля 2025 г. 14:05
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Азербайджан и Эфиопия обсудили укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве
Азербайджан и Эфиопия обсудили укрепление сотрудничества в сельском хозяйстве
30 июля 2025 г. 12:34
Суд в Екатеринбурге оставил в силе арест сына главы азербайджанской диаспоры
Суд в Екатеринбурге оставил в силе арест сына главы азербайджанской диаспоры
30 июля 2025 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi