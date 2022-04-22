Хикмет Гаджиев: МГ ОБСЕ не имеет мандата в азербайджано-армянских отношениях

"Минская группа находится в процессе самоликвидации. Сама Минская группа также делала заявления о невозможности совместной деятельности трех стран по тем или иным причинам, особенно в контексте событий в Украине".

"Минская группа находится в процессе самоликвидации. Сама Минская группа также делала заявления о невозможности совместной деятельности трех стран по тем или иным причинам, особенно в контексте событий в Украине".

Как сообщает Report, об этом журналистом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, об этом четко заявил официальный представитель одной из этих стран:

"В заявлениях стран-сопредседателей Минской группы также говорится, что направленные в регион представители имеют уже не статус сопредседателей, а другие статусы. Это делает невозможным работу Минской группы в таком формате.

Азербайджанская сторона постоянно поднимала вопрос о том, что конфликта больше нет, конфликт разрешен, и в регионе есть новое направление отношений, это армяно-азербайджанские отношения. В азербайджано-армянских отношениях Минская группа не имеет какого-либо мандата. Поэтому азербайджанская сторона всегда заявляла о том, что Минской группе необходимо представить свою дорожную карту того, чем она может заниматься. И в период после войны Минская группа еще раз показала, что не в состоянии представить такой документ".