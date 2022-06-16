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Хикмет Гаджиев: Международное сообщество промолчало, когда Азербайджан столкнулся с оккупацией

Хикмет Гаджиев: Международное сообщество промолчало, когда Азербайджан столкнулся с оккупацией Международное сообщество промолчало, когда 30 лет назад Азербайджан столкнулся с оккупацией.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 16:54
Хикмет Гаджиев: Международное сообщество промолчало, когда Азербайджан столкнулся с оккупацией

Международное сообщество промолчало, когда 30 лет назад Азербайджан столкнулся с оккупацией.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешних связей Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в ходе панельных обсуждений "Пересмотр глобальной архитектуры безопасности и перспективы мира" на IX Глобальном Бакинском форуме.

"В ранние годы независимости Азербайджан столкнулся с оккупацией своей территории и этническими чистками. Мы понимаем трудности в Украине, 30 лет назад Азербайджан также столкнулся с кризисом. Тогда все международное сообщество промолчало, хотя Азербайджан верил, что они смогут назвать все своими именами. В отношении Азербайджана был селективный подход. Когда речь шла об Азербайджане, все молчали", - заявил Х. Гаджиев.

При этом он отметил, что ряд стран все же поддержали Азербайджан в тот непростой период, и поблагодарил Турцию, Пакистан, Саудовскую Аравию, которые отказались устанавливать дипотношения с Арменией, следуя нормам международного права.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Int’l community was silent when Azerbaijan faced occupation
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Azərbaycan işğal ilə üzləşdikdə beynəlxalq ictimaiyyət susdu”

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