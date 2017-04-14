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    МИД: Между Азербайджаном и ЕС обсуждается вопрос ликвидации визового режима

    Хикмет Гаджиев: Не исключено, что вопрос ликвидации виз будет рассмотрен в рамках нового соглашения о партнерстве

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев высказался о возможности ликвидации визового режима между Азербайджаном и Евросоюзом.

    Как сообщил Report Хикмет Гаджиев, в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом одной из тем обсуждения является ликвидация виз для граждан Азербайджана со стороны ЕС.

    "Между ЕС и Азербайджаном уже несколько лет в силе соглашение об упрощении и реадмиссии виз. В рамках названного соглашения успешное сотрудничество создает основу для перевода переговоров по визовому вопросу на новый уровень", - подчеркнул Х. Гаджиев.

    Он добавил, что не исключено, что вопрос ликвидации виз будет рассмотрен в рамках нового соглашения о партнерстве.

    Отметим, что 25 апреля в Баку состоится первый раунд переговоров по новому соглашению стратегического партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом.

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