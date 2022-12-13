Хикмет Гаджиев: Лачынская дорога перекрыта не азербайджанскими протестующими, а российскими миротворцами

"Лачынская дорога перекрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации".
Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с представителями дипломатического корпуса.
Помощник президента отметил, что представители гражданского общества Азербайджана стремятся предотвратить незаконную перевозку разграбленных природных ресурсов, и не вмешиваются в вопросы движения других транспортных средств гражданского назначения.