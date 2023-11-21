Хикмет Гаджиев: Концепция Армении является утопией

Концепция Армении "Перекресток мира" является утопией.

Концепция Армении "Перекресток мира" является утопией.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал журналистам в рамках международной конференции на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По его словам, Армения выдвинула концепцию "Перекрестка мира".

"Это собственное решение этой страны, но оно носит утопический характер. Мы вели переговоры последние три года, но результата не было. Поэтому Армения должна обсудить, подумать, насколько это эффективно. У Азербайджана тоже был план B. Этот план состоит в том, чтобы установить транспортные связи через территорию Ирана. Между Ираном и Азербайджаном уже подписаны межправительственные документы. С другой стороны, наше сотрудничество с братской Турцией по строительству железной дороги Карс-Игдыр продолжается. Таким образом, вокруг нашего региона будет построена кольцевая железнодорожная линия. Однако Армения за последние три года не предприняла никаких шагов для прокладки этой линии. Средний коридор открывает новые реалии", - сказал он.