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Хикмет Гаджиев: Колониализм – позорная страница человечества

Хикмет Гаджиев: Колониализм – позорная страница человечества Колониализм, как таковой, неоколониализм, является позорной страницей человечества
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 14:29
Хикмет Гаджиев: Колониализм – позорная страница человечества
Хикмет Гаджиев

Колониализм является позорной страницей человечества.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter.

"Выставка под названием "Колониализм в фотографиях", состоявшаяся в рамках Бакинского министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения. Колониализм, в том числе неоколониализм, является позорной страницей человечества", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: ‘Colonialism is shameful page of humanity’ 
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Müstəmləkəçilik bəşər tarixinin rüsvayçılıq səhifəsidir”

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