Хикмет Гаджиев: Колониализм – позорная страница человечества

Колониализм является позорной страницей человечества.
Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter.
"Выставка под названием "Колониализм в фотографиях", состоявшаяся в рамках Бакинского министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения. Колониализм, в том числе неоколониализм, является позорной страницей человечества", - отмечается в публикации.
Colonialism in Photos Exhibition in the margins of Baku Non-Aligned Movement Ministerial Meeting of Coordinating Bureau. Colonialism as such neo-colonialism, is shameful page of humanity. #NAMpic.twitter.com/mH2YoAj7vF