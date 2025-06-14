Хикмет Гаджиев: Каспийское море является объединяющим, а не разделяющим фактором

Каспийское море является объединяющим, а не разделяющим фактором.

Каспийское море должно рассматриваться как мост между народами и государствами, а не как барьер, разделяющий регионы.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии "Средний коридор: Новая геополитическая и экономическая линия жизни" в рамках форума GLOBSEC 2025.

Гаджиев подчеркнул историческую роль Азербайджана как ключевого узла на древнем Шелковом пути и его современную миссию в развитии транспортных коридоров.

"Мы исторически внесли значимый вклад в диалог цивилизаций. Географически мы находимся на пересечении путей Восток-Запад и Север-Юг. Однако когда Азербайджан обрел независимость, мы поняли, что эти два компонента важны, но недостаточны. Нам нужно было превратить нашу географию и исторический опыт в новые возможности, а также, учитывая, что Азербайджан является страной, не имеющей выхода к мировому океану, мы пытались компенсировать это сухопутными маршрутами. Так началось участие Азербайджана в проекте Среднего коридора, который соединяет Восток и Запад", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан начал этот процесс, основываясь на нескольких важных параметрах. "Для нас это не просто маршрут, по которому грузы доставляются из точки А в точку Б. Мы начали с энергетических коридоров. Это были Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, которые соединили Каспий с Черным и Средиземным морями. Второй компонент касается автомобильных дорог и сухопутных маршрутов. Мы сделали свою часть - построили автомобильные дороги и магистрали, но очевидно, что недостаточно иметь автомобильные дороги и магистрали. Вы также должны установить связь с соседними странами. Третий компонент касается морского маршрута. Таким образом, мы наладили связь через Каспийское море с партнерами из Центральной Азии, тем самым мы заявили, что Каспийское море - не разделяющий, а объединяющий фактор. В результате мы создали маршрут, объединяющий четыре моря - Каспийское, Черное, Средиземное и Адриатическое", - сказал помощник президента.