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Хикмет Гаджиев: Карабах - это внутренний вопрос Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Карабах - это внутренний вопрос Азербайджана Баку нацелен на мирное решение существующих вопросов с Ереваном.
Внешняя политика
16 сентября 2023 г. 01:43
Хикмет Гаджиев: Карабах - это внутренний вопрос Азербайджана

Баку нацелен на мирное решение существующих вопросов с Ереваном.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос, может ли Азербайджан вновь прибегнуть к силе, как это было в 2020 году, советник главы республики воздержался от прогнозов. "Я бы не хотел комментировать гипотетические сценарии. Азербайджан является ответственным членом международного сообщества и всегда действует в соответствии с положениями своей конституции и нормами международного права. Мы нацелены на мирное решение всех существующих вопросов", - подчеркнул он.

Комментируя тему возможных компромиссов, на которые готов пойти Баку в диалоге с Ереваном, Гаджиев отметил, что азербайджанская сторона не будет обсуждать "ни с Арменией, ни с какой-либо третьей страной вопросы, ставящие под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана".

"Попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, в том числе и посредством педалирования темы создания неких международных механизмов для диалога между центральной властью Азербайджана и этническим армянским меньшинством в Карабахе, обречены на провал, - отметил он. - Карабах - это внутренний вопрос Азербайджана, и любые попытки оспорить это контрпродуктивны с точки зрения перспективы достижения устойчивого мира в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Qarabağ Azərbaycanın daxili məsələsidir”

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