Хикмет Гаджиев: Израильско-азербайджанские отношения построены на честном историческом понимании

По словам помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, "Турция - братская Азербайджану страна, а Израиль - наш стратегический партнер. Мы хотим, чтобы наши друзья дружили д

По словам помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, "Турция - братская Азербайджану страна, а Израиль - наш стратегический партнер. Мы хотим, чтобы наши друзья дружили друг с другом".

Как сообщает Report, статья Шмуэля Дин Эльмаса во влиятельной израильской газете Israel HaYom посвящена этой теме.

Автор отмечает значительное расширение отношений между Израилем и Азербайджаном за последний год. "С момента объявления Азербайджаном своей независимости в 1991 году сотрудничество в области безопасности, экономики и гуманитарной сфере неуклонно улучшалось и достигло апогея во время войны в Нагорном Карабахе 2020 года, в которой Азербайджан одержал убедительную и блестящую победу", - подчеркивает автор статьи.

"Хикмет Гаджиев - помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента. Он не подходит под израильское описание "советника". Хикмет Гаджиев, который родился в городе Гянджа - втором по величине городе страны, который подвергся обстрелу врага во время войны, - покинул безопасный офис в Администрации президента, когда началась война, чтобы навестить мирных жителей пострадавших от армянских бомбардировок, чтобы поднять их боевой дух",- отмечает автор статьи.

В эксклюзивном интервью Israel HaYom Хикмет Гаджиев рассказывает о своем безмерном уважении к Израилю, к его достижениям и его гражданам говорит, что Баку считает израильско-турецкое сближение очень важным.

- Турция - братская страна Азербайджана, а Израиль - наш стратегический партнер. Мы хотим, чтобы наши друзья реально дружили друг с другом. Если стороны согласятся с такой инициативой, то Азербайджан всегда будет их приветствовать.

- Что делает отношения между Израилем и Азербайджаном уникальными?

- Наши отношения не основаны на словах. Они стратегические. Мы понимаем друг друга. Я думаю, что в основе этих отношений на самом деле лежит связь между нашими народами. Израильско-азербайджанские отношения построены на честном историческом понимании. Есть страны, которые стремятся нанести ущерб нашему партнерству и сотрудничеству, хотя хорошие стабильные отношения с Азербайджаном в интересах еврейского народа во всем мире.

Главный вопрос для азербайджанцев - решение администрации Байдена по признанию надуманного геноцида армян. По этому поводу позиция Хикмета Гаджиева однозначна. "Это историческая ошибка, ничто не может сравниться с Холокостом", - говорит он.

- Поддерживаете ли вы контакты с еврейским лобби в Вашингтоне?

- Наши отношения с Израилем прекрасны во всех областях. Они основаны на дружбе и гармонии великолепных отношений между еврейским и азербайджанским народами. Для нас не существует такого термина, как лобби; евреи, живущие в США, - друзья Азербайджана, и наша дружба основана на такой же дружбе с евреями, как и везде в мире.

Еврейские организации в США очень помогают нам в донесении правды Азербайджана, заключающейся в том, что мы пытаемся построить новые параметры сотрудничества в регионе, мира и стабильности на Южном Кавказе.

В Азербайджане веками жили представители разных культур и религий. Мы гордимся тем, что евреи, живущие в Азербайджане, и евреи со всего мира реально помогают нам.

Когда израильтяне приезжают в Азербайджан, они видят наше отношение к Израилю и Вы можете увидеть как по всей стране развешаны израильские флаги. Это исходит от сердца и желания народа Азербайджана и выражает признательность за отношения между странами и народами. У нас прекрасное взаимопонимание и прекрасные дипломатические межгосударственные отношения. Израиль был одним из первых стран, признавших Азербайджан, когда мы провозгласили независимость.

Одним из событий, которое глубоко повлияло на азербайджанский народ, был приезд в нашу страну делегации израильских офтальмологов для лечения азербайджанских солдат и офицеров, пострадавших в Отечественной войне. "Они приехали в Азербайджан, хотя дома были явно заняты, и осуществляли по 10-15 операций в день. Это останется знаком уважения и почитания еврейского народа на всю жизнь, и это беспокойство за другого человека является частью еврейской ДНК. Это связано с желанием израильтян помочь нам. Мы намерены реализовать другие подобные инициативы и использовать опыт Израиля, чтобы помочь нашим раненым ребятам".

- Собираетесь ли вы привлечь израильские компании к процессу реабилитации Карабаха?

- Мы находимся в контакте с израильскими компаниями и используем межправительственные связи. У израильских компаний есть значительный технологический потенциал для оказания нам помощи. Мы заинтересованы в помощи израильских компаний в строительстве "умных городов" и в секторе управления водными ресурсами.

- Подводя итог, какое послание вы хотите отправить Израилю?

- Я хочу пожелать Израилю мира и выразить свою веру в то, что азербайджанский и израильский народы - реальные исторические друзья. Израильский народ всегда страдал из-за отсутствия мира. Мы желаем народу Израиля мира и постоянных успехов Государству Израиль.