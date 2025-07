Хикмет Гаджиев и Юрий Гусев обсудили укрепление стратегического партнерства между Баку и Киевом

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в социальной сети Х.

Дипломат обсудил с помощником президента пути углубления стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной.

"Благодарен за неизменную поддержку и солидарность Азербайджана с Украиной", - написал он.