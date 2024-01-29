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Хикмет Гаджиев и посол Пакистана в Азербайджане обсудили двустороннюю повестку

Хикмет Гаджиев и посол Пакистана в Азербайджане обсудили двустороннюю повестку 18:31 Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе.
Внешняя политика
29 января 2024 г. 18:46
Хикмет Гаджиев и посол Пакистана в Азербайджане обсудили двустороннюю повестку

Двустороннюю повестку обсудили помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

Как сообщает Report, об этом посол написал в аккаунте диппредставительства в социальной сети "X".

"Рад встрече с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым", - отметил Б.Хайе.

Посол подчеркнул, что в рамках встречи они обсудили двустороннюю повестку дня и вопросы, представляющие взаимный интерес:

"Пакистано-азербайджанская дружба с годами укрепилась, и 2024 год добавит динамики нашим двусторонним связям".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə ikitərəfli gündəliyi müzakirə edib

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