Хикмет Гаджиев и посол Пакистана в Азербайджане обсудили двустороннюю повестку

18:31 Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе.

Двустороннюю повестку обсудили помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

Как сообщает Report, об этом посол написал в аккаунте диппредставительства в социальной сети "X".

"Рад встрече с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым", - отметил Б.Хайе.

Посол подчеркнул, что в рамках встречи они обсудили двустороннюю повестку дня и вопросы, представляющие взаимный интерес:

"Пакистано-азербайджанская дружба с годами укрепилась, и 2024 год добавит динамики нашим двусторонним связям".