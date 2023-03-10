О нас

Хикмет Гаджиев: Глобальный Бакинский форум за последние 10 лет доказал свою успешность

Хикмет Гаджиев: Глобальный Бакинский форум за последние 10 лет доказал свою успешность "Вопросы, обсуждаемые на Глобальном Бакинском форуме, превращаются в рекомендации, а рекомендации представляются международному сообществу. Форум доказал свою успешность за последние 10 лет.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 21:51
Хикмет Гаджиев: Глобальный Бакинский форум за последние 10 лет доказал свою успешность
Хикмет Гаджиев

"Вопросы, обсуждаемые на Глобальном Бакинском форуме, превращаются в рекомендации, а рекомендации представляются международному сообществу. Форум доказал свою успешность за последние 10 лет.

Как передает Report, об этом в интервью Haber Global заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В мире есть такое понятие, как Давосский форум. Там обсуждаются экономические проблемы. А обсуждаемые здесь вопросы становятся рекомендациями, а рекомендации представляются международному сообществу", - сказал Х.Гаджиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Qlobal Bakı Forumu son 10 ildə öz uğurunu sübut edib"

Другие новости из категории

Послы стран, входящих в ОТГ, обсудили вопросы подготовки к Саммиту
Послы стран, входящих в ОТГ, обсудили вопросы подготовки к Саммиту
10 марта 2023 г. 21:41
Питер Стано: ЕС приветствует подписание Азербайджаном протокола, запрещающего смертную казнь
Питер Стано: ЕС приветствует подписание Азербайджаном протокола, запрещающего смертную казнь
10 марта 2023 г. 20:18
Кайлаш Сатьярти: В нынешнее время Глобальный Бакинский форум имеет огромное значение
Кайлаш Сатьярти: В нынешнее время Глобальный Бакинский форум имеет огромное значение
10 марта 2023 г. 19:23
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
10 марта 2023 г. 19:17
Президент Болгарии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Болгарии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
10 марта 2023 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти
Фото Президент Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти
10 марта 2023 г. 19:00
X Глобальный Бакинский форум: Прошло панельное заседание на тему Роль Китая в глобальном развитии и безопасности
ФотоX Глобальный Бакинский форум: Прошло панельное заседание на тему "Роль Китая в глобальном развитии и безопасности"
10 марта 2023 г. 18:41
Джейхун Байрамов: Армения не выполняет свои обязательства, продолжает военные провокации
ФотоДжейхун Байрамов: Армения не выполняет свои обязательства, продолжает военные провокации
10 марта 2023 г. 17:54
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
МИД Азербайджана ответил послу США в Армении
МИД Азербайджана ответил послу США в Армении
10 марта 2023 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi