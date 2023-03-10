Хикмет Гаджиев: Глобальный Бакинский форум за последние 10 лет доказал свою успешность

"Вопросы, обсуждаемые на Глобальном Бакинском форуме, превращаются в рекомендации, а рекомендации представляются международному сообществу. Форум доказал свою успешность за последние 10 лет.

"Вопросы, обсуждаемые на Глобальном Бакинском форуме, превращаются в рекомендации, а рекомендации представляются международному сообществу. Форум доказал свою успешность за последние 10 лет.

Как передает Report, об этом в интервью Haber Global заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В мире есть такое понятие, как Давосский форум. Там обсуждаются экономические проблемы. А обсуждаемые здесь вопросы становятся рекомендациями, а рекомендации представляются международному сообществу", - сказал Х.Гаджиев.