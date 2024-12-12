Хикмет Гаджиев: Франция является одной из основных сил, стоящих за вооружением Армении

Франция является одной из основных сил, стоящих за вооружением Армении.

Франция является одной из основных сил, стоящих за вооружением Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Армения являлась государством-оккупантом и агрессором, и к вопросу ее вооружения нужно подходить ответственно", - добавил он.

Гаджиев с сожалением отметил, что Франция, вопреки своим международным обязательствам, участвует в программе вооружения Армении.

"Особое замечание Азербайджана относительно вооружения Армении заключается в том, что она была государством-оккупантом и агрессором. В международной практике существует опыт применения определенных ограничений на планы по военному строительству таких стран", - добавил он.