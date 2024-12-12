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Хикмет Гаджиев: Франция является одной из основных сил, стоящих за вооружением Армении

Хикмет Гаджиев: Франция является одной из основных сил, стоящих за вооружением Армении Франция является одной из основных сил, стоящих за вооружением Армении.
Внешняя политика
12 декабря 2024 г. 11:20
Хикмет Гаджиев: Франция является одной из основных сил, стоящих за вооружением Армении

Франция является одной из основных сил, стоящих за вооружением Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Армения являлась государством-оккупантом и агрессором, и к вопросу ее вооружения нужно подходить ответственно", - добавил он.

Гаджиев с сожалением отметил, что Франция, вопреки своим международным обязательствам, участвует в программе вооружения Армении.

"Особое замечание Азербайджана относительно вооружения Армении заключается в том, что она была государством-оккупантом и агрессором. В международной практике существует опыт применения определенных ограничений на планы по военному строительству таких стран", - добавил он.

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Версия на английском языке France among major forces behind Armenia's armament, says Hikmat Hajiyev
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Fransa Ermənistanın silahlandırılmasının arxasında duran əsas qüvvələrdəndir

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