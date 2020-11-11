О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хикмет Гаджиев: Франция необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Франция необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана Вероятно, Франция испытывает ревность в связи с ролью России в этом вопросе
Внешняя политика
187
11 ноября 2020 г. 13:12
Хикмет Гаджиев: Франция необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана
0 : 00
0 : 00

"Официальные лица Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выступают с односторонними, предвзятыми и необъективными заявлениями, противоречащими мандату Франции. В то время как в соответствии со своим мандатом Франция должна выступать нейтральной стороной, она проводит явную проармянскую политику и совершенно необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Никакой роли Франции в принятии совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении не было. Вероятно, Франция испытывает ревность в связи с ролью России в этом вопросе.

Подписание премьер-министром Армении этого документа уже обо всем говорит. Сейчас Франция старается быть больше армянами, чем сами армяне.

Франция не имеет полномочий говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Франция, которая как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не предприняла никаких шагов для устранения продолжающейся Арменией оккупации против Азербайджана и реализации резолюций Совета Безопасности ООН, сейчас демонстрирует однобокое усердие. Выражала ли Франция свое беспокойство проблемой невозвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома за все эти 30 лет? Напротив, освобождение азербайджанских территорий от оккупации и обеспечение верховенства международного права продолжает беспокоить Францию.

В заключение хотелось бы напомнить официальным структурам Франции, что название освобожденного от армянской оккупации исторического города Азербайджана, обладающего особым местом в сердце азербайджанского народа, - не "Шуши", а Шуша", - отметил Х.Гаджиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Fransanın rəsmi şəxsləri əsassız şəkildə Azərbaycana qarşı ittihamlar irəli sürürlər"

Новости партнеров

Самое читаемое

Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
4 ноября 2020 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
8 ноября 2020 г. 14:08
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
7 ноября 2020 г. 16:07
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
8 ноября 2020 г. 14:04
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
8 ноября 2020 г. 13:32
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
8 ноября 2020 г. 13:58
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi