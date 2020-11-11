Хикмет Гаджиев: Франция необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана

Вероятно, Франция испытывает ревность в связи с ролью России в этом вопросе

"Официальные лица Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выступают с односторонними, предвзятыми и необъективными заявлениями, противоречащими мандату Франции. В то время как в соответствии со своим мандатом Франция должна выступать нейтральной стороной, она проводит явную проармянскую политику и совершенно необоснованно выдвигает обвинения против Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Никакой роли Франции в принятии совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении не было. Вероятно, Франция испытывает ревность в связи с ролью России в этом вопросе.

Подписание премьер-министром Армении этого документа уже обо всем говорит. Сейчас Франция старается быть больше армянами, чем сами армяне.

Франция не имеет полномочий говорить от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Франция, которая как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не предприняла никаких шагов для устранения продолжающейся Арменией оккупации против Азербайджана и реализации резолюций Совета Безопасности ООН, сейчас демонстрирует однобокое усердие. Выражала ли Франция свое беспокойство проблемой невозвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома за все эти 30 лет? Напротив, освобождение азербайджанских территорий от оккупации и обеспечение верховенства международного права продолжает беспокоить Францию.

В заключение хотелось бы напомнить официальным структурам Франции, что название освобожденного от армянской оккупации исторического города Азербайджана, обладающего особым местом в сердце азербайджанского народа, - не "Шуши", а Шуша", - отметил Х.Гаджиев.