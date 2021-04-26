Хикмет Гаджиев: Есть страны, стремящиеся нанести ущерб нашему партнерству и сотрудничеству с Израилем

"Наши отношения не основаны на словах. Они стратегические. Мы понимаем друг друга. Я думаю, что в основе этих отношений на самом деле лежит связь между нашими народами".

"Наши отношения не основаны на словах. Они стратегические. Мы понимаем друг друга. Я думаю, что в основе этих отношений на самом деле лежит связь между нашими народами".

Как передает Report, об этом говорится в интервью помощника Президента Азербайджанской Республики, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева авторитетной израильской газете Israel HaYom.

Он отмечает, что израильско-азербайджанские отношения построены на честном историческом понимании: "Есть страны, которые стремятся нанести ущерб нашему партнерству и сотрудничеству, хотя хорошие стабильные отношения с Азербайджаном в интересах еврейского народа во всем мире".