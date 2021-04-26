О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хикмет Гаджиев: Есть страны, стремящиеся нанести ущерб нашему партнерству и сотрудничеству с Израилем

Хикмет Гаджиев: Есть страны, стремящиеся нанести ущерб нашему партнерству и сотрудничеству с Израилем "Наши отношения не основаны на словах. Они стратегические. Мы понимаем друг друга. Я думаю, что в основе этих отношений на самом деле лежит связь между нашими народами".
Внешняя политика
26 апреля 2021 г. 15:24
Хикмет Гаджиев: Есть страны, стремящиеся нанести ущерб нашему партнерству и сотрудничеству с Израилем
0 : 00
0 : 00

"Наши отношения не основаны на словах. Они стратегические. Мы понимаем друг друга. Я думаю, что в основе этих отношений на самом деле лежит связь между нашими народами".

Как передает Report, об этом говорится в интервью помощника Президента Азербайджанской Республики, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева авторитетной израильской газете Israel HaYom.

Он отмечает, что израильско-азербайджанские отношения построены на честном историческом понимании: "Есть страны, которые стремятся нанести ущерб нашему партнерству и сотрудничеству, хотя хорошие стабильные отношения с Азербайджаном в интересах еврейского народа во всем мире".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: Some countries try to damage our partnership and cooperation with Israel
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Bəzi ölkələr İsraillə tərəfdaşlığımıza və əməkdaşlığımıza ziyan vurmağa çalışır"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Хикмет Гаджиев: Израильско-азербайджанские отношения построены на честном историческом понимании
Хикмет Гаджиев: Израильско-азербайджанские отношения построены на честном историческом понимании
26 апреля 2021 г. 15:16
Помощник президента: У нас прекрасные дипломатические отношения с Израилем
Помощник президента: У нас прекрасные дипломатические отношения с Израилем
26 апреля 2021 г. 15:14
Президент Азербайджана выступил на 77-й сессии ЭСКАТО
Президент Азербайджана выступил на 77-й сессии ЭСКАТО
26 апреля 2021 г. 13:52
Скончался бывший зампосла Чехии в Азербайджане
Скончался бывший зампосла Чехии в Азербайджане
26 апреля 2021 г. 11:49
Заявление МИД Азербайджана в связи с 35-й годовщиной катастрофы в Чернобыле
Заявление МИД Азербайджана в связи с 35-й годовщиной катастрофы в Чернобыле
26 апреля 2021 г. 10:43
НПО осудили неверную позицию президента США в отношении так называемого геноцида
НПО осудили неверную позицию президента США в отношении так называемого "геноцида"
25 апреля 2021 г. 16:38
Шамиль Айрым: Они должны знать, что Турция появилась не 106 лет назад
Шамиль Айрым: Они должны знать, что Турция появилась не 106 лет назад
25 апреля 2021 г. 12:08
Американский эксперт: Байден нанес серьезный ущерб партнерству США и Турции
Американский эксперт: Байден нанес серьезный ущерб партнерству США и Турции
25 апреля 2021 г. 10:25
Хикмет Гаджиев: Использование термина геноцид - историческая ошибка США
Хикмет Гаджиев: Использование термина "геноцид" - историческая ошибка США
25 апреля 2021 г. 10:14
В Нидерландах разместили билборды на тему заминированных территорий Азербайджана
В Нидерландах разместили билборды на тему заминированных территорий Азербайджана
25 апреля 2021 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi