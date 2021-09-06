Хикмет Гаджиев: Если кто-то в Армении подумает о реванше, это будет очередной исторической ошибкой

“В соответствии с поручениями и указаниями президента на освобожденных от оккупации землях Азербайджана осуществляются широкомасштабные строительные работы”.

“В соответствии с поручениями и указаниями президента на освобожденных от оккупации землях Азербайджана осуществляются широкомасштабные строительные работы”.

Как сообщает Report, об этом в интервью Haber Global заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что идет строительство "Зефер Йолу" в Шушу: "Как сказал господин президент, намерение Азербайджанского государства заключается в том, чтобы как можно скорее обеспечить достойное и безопасное возвращение вынужденных переселенцев на свои земли”.

Помощник президента отметил, что Армении как государству следует нормально жить с соседями:

“Армения сегодня, возможно, не нуждается в боеприпасах, ракетах. Они покупают оружие, хотят построить армию. Мы считаем, что подобные действия являются ничем иным, как самообманом. Если кто-то в Армении подумает о реванше, то это будет очередной исторической ошибкой. Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность. И впредь будет продолжать обеспечивать охрану своих границ, безопасность своих граждан”.

“Трехсторонние контакты по вопросу открытия Зангезурского коридора продолжаются. Вопрос об открытии коридора является составной частью трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября. Поэтому и в этом вопросе у Армении есть обязательства. Следовательно, с точки зрения дальнейшего улучшения отношений в нашем регионе это будет хорошей возможностью для всех. Однако, к сожалению, мы видим в Армении нерациональные, нелогичные мнения по этому вопросу”, - добавил Х. Гаджиев .

Помощник президента отметил, что за 30 лет конфликта армянская сторона демонстративно уничтожала культурное и исламское наследие Азербайджана на оккупированных землях:

“Мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО. В ответ нам говорили, что структура не является политической организацией, этот вопрос находится в компетенции руководителей Минской группы, и ЮНЕСКО не вправе им заниматься. Историческое, культурное наследие - это такая вещь, что можно восстановить здания, но восстановить культурное, особенно историческое наследие, очень сложно. Это неотъемлемая часть не только Азербайджанской, но и мировой культуры. ЮНЕСКО выразила определенную готовность к приезду в регион. Мы готовы их принять. Конвенция об охране культурного наследия во время вооруженных конфликтов должна стать основополагающей. И на этой основе должна быть проведена оценка всего нашего культурного наследия, нанесенный ущерб должен быть оценен и представлен международной общественности”.