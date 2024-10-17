Хикмет Гаджиев: Армения, как член МУС, должна расследовать ракетные обстрелы Гянджи

Армения, как член Международного уголовного суда, должна расследовать ракетные удары, нанесенные по Гяндже в 2020 году.
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"17 октября 2020 года был совершен второй самый смертоносный удар баллистической ракетой по Гяндже. Убийство мирных жителей Арменией с применением баллистической ракеты не было случайным актом или сопутствующим ущербом, а преднамеренной политикой террора и убийств. Как член МУС, Армения должна расследовать эти военные преступления", - отметил он.
Напомним, что сегодня минуло четыре года со дня пятого ракетного удара вооруженных сил Армении по городу Гяндже в ходе Второй Карабахской войны.