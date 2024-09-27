Хикмет Гаджиев: Ереван должен быть готов предоставить право на возвращение общине Западного Азербайджана

Ереван должен быть готов предоставить право на возвращение общине Западного Азербайджана в свои дома.

Ереван должен быть готов предоставить право на возвращение общине Западного Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью ведущему итальянскому изданию La Repubblica.

Гаджиев отметил, что 30 лет назад Армения провела этническую чистку против азербайджанцев в Карабахе, изгнала людей, разрушила наши мечети и другие памятники: "Когда в прошлом году мы провели военную операцию по восстановлению нашей территориальной целостности, мы не бомбили мирных жителей, а сказали им, что они могут остаться, если хотят, а также создали коридоры для того, чтобы население уехало в Армению. Условие заключалось в том, что они должны принять азербайджанское гражданство и правила Азербайджана, перестать жить в "серой зоне", в которой они находились раньше. Однако они этого не приняли и, можно сказать, все решили уехать".

По словам помощника президента, подавляющее большинство карабахских армян, особенно мужчин, были вовлечены в военные действия, участвовали в операциях и боях против Азербайджана. "Если они захотят вернуться, им придется принять наше гражданство и законы. Однако Армения, в свою очередь, должна быть готова предоставить такие же права общине Западного Азербайджана, создать им возможность вернуться в свои дома", - сказал Гаджиев.