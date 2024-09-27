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Хикмет Гаджиев: Ереван должен быть готов предоставить право на возвращение общине Западного Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Ереван должен быть готов предоставить право на возвращение общине Западного Азербайджана Ереван должен быть готов предоставить право на возвращение общине Западного Азербайджана в свои дома.
Внешняя политика
27 сентября 2024 г. 19:24
Хикмет Гаджиев: Ереван должен быть готов предоставить право на возвращение общине Западного Азербайджана
Хикмет Гаджиев

Ереван должен быть готов предоставить право на возвращение общине Западного Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью ведущему итальянскому изданию La Repubblica.

Гаджиев отметил, что 30 лет назад Армения провела этническую чистку против азербайджанцев в Карабахе, изгнала людей, разрушила наши мечети и другие памятники: "Когда в прошлом году мы провели военную операцию по восстановлению нашей территориальной целостности, мы не бомбили мирных жителей, а сказали им, что они могут остаться, если хотят, а также создали коридоры для того, чтобы население уехало в Армению. Условие заключалось в том, что они должны принять азербайджанское гражданство и правила Азербайджана, перестать жить в "серой зоне", в которой они находились раньше. Однако они этого не приняли и, можно сказать, все решили уехать".

По словам помощника президента, подавляющее большинство карабахских армян, особенно мужчин, были вовлечены в военные действия, участвовали в операциях и боях против Азербайджана. "Если они захотят вернуться, им придется принять наше гражданство и законы. Однако Армения, в свою очередь, должна быть готова предоставить такие же права общине Западного Азербайджана, создать им возможность вернуться в свои дома", - сказал Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev says Armenia should be ready to allow Western Azerbaijan community to return to their homes
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Ermənistan Qərbi Azərbaycan icmasına öz evlərinə qayıtmalarına imkan yaratmağa hazır olmalıdır

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