Хикмет Гаджиев: Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди открыта для поставок всех необходимых грузов

Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди открыта для поставок всех необходимых грузов.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"Дорога Агдам-Аскеран-Ханкенди готова, функционирует и открыта для поставок всех необходимых грузов. Агдам и Ханкенди отделяют всего 23 км. Вместе с представителями дипломатического корпуса и международных СМИ мы находимся на дороге и смотрим в сторону Аскерана. Азербайджан строит дороги, а не стены!", - говорится в публикации.