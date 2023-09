Хикмет Гаджиев: Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам

"Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам".

Как сообщает Report, об этом в социальной сети Х написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Этот регион Азербайджана - Карабах - был оккупирован соседней Арменией в течение 30 лет. И после жестокой войны в начале 1990-х годов, в результате которой почти 1 миллион азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, подверглись этнической чистке, оккупационные армянские силы заминировали тысячи квадратных метров этой территории, за исключением небольшого пункта в ее центре. Оставшаяся на этой территории Азербайджана община этнических армян была связана с Арменией единственным сухопутным маршрутом - Лачынской дорогой.

Эта серая зона беззакония и противопехотных мин существовала и никем не оспаривалась - до тех пор, пока три года назад Азербайджан не вернул большую часть территории Карабаха в ходе 44-дневного конфликта", - отметил он.

"To clinch peace in the Caucasus, pay attention to both sides"



This region of Azerbaijan - Karabakh- was occupied by neighboring Armenia for 30 years. And after a brutal war in the early 1990s, which saw close to 1 million Azerbaijanis ethnically cleansed from their land,…