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Хикмет Гаджиев: Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам

Хикмет Гаджиев: Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам "Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам".
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 07:11
Хикмет Гаджиев: Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам
Хикмет Гаджиев

"Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам".

Как сообщает Report, об этом в социальной сети Х написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Этот регион Азербайджана - Карабах - был оккупирован соседней Арменией в течение 30 лет. И после жестокой войны в начале 1990-х годов, в результате которой почти 1 миллион азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, подверглись этнической чистке, оккупационные армянские силы заминировали тысячи квадратных метров этой территории, за исключением небольшого пункта в ее центре. Оставшаяся на этой территории Азербайджана община этнических армян была связана с Арменией единственным сухопутным маршрутом - Лачынской дорогой.

Эта серая зона беззакония и противопехотных мин существовала и никем не оспаривалась - до тех пор, пока три года назад Азербайджан не вернул большую часть территории Карабаха в ходе 44-дневного конфликта", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Qafqazda sülhün bərqərar olması üçün hər iki tərəfə diqqət yetirilməlidir”

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