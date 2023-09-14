Хикмет Гаджиев: Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам

"Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам".

"Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам".

Как сообщает Report, об этом в социальной сети Х написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Этот регион Азербайджана - Карабах - был оккупирован соседней Арменией в течение 30 лет. И после жестокой войны в начале 1990-х годов, в результате которой почти 1 миллион азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, подверглись этнической чистке, оккупационные армянские силы заминировали тысячи квадратных метров этой территории, за исключением небольшого пункта в ее центре. Оставшаяся на этой территории Азербайджана община этнических армян была связана с Арменией единственным сухопутным маршрутом - Лачынской дорогой.

Эта серая зона беззакония и противопехотных мин существовала и никем не оспаривалась - до тех пор, пока три года назад Азербайджан не вернул большую часть территории Карабаха в ходе 44-дневного конфликта", - отметил он.