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Хикмет Гаджиев: Для мира между Баку и Ереваном первым шагом могут быть извинения со стороны Армении

Хикмет Гаджиев: Для мира между Баку и Ереваном первым шагом могут быть извинения со стороны Армении Для достижения нормализации между Баку и Ереваном, Армения должна извиниться за все совершенные зверства в прошлом.
Внешняя политика
6 сентября 2023 г. 10:15
Хикмет Гаджиев: Для мира между Баку и Ереваном первым шагом могут быть извинения со стороны Армении

Для нормализации отношений и достижения мира между Баку и Ереваном для начала Армения должна извиниться за все совершенные в прошлом жестокости.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью газете Arab News.

По словам Гаджиева, обвинения со стороны Армении о так называемой "блокаде" Карабаха со стороны Азербайджана являются совершенно необоснованными и бездоказательными.

"Нет никакого "ухудшения гуманитарной ситуации" в регионе или блокады армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. То, что предлагает Азербайджан, - иметь несколько путей коммуникаций. И одним из таких важных путей является дорога Агдам-Ханкенди. Она обладает гораздо большей эффективностью и логистическими возможностями для охвата Карабахского региона, поскольку Азербайджан полностью восстановил ее", - сказал помощник президента Азербайджана.

Он подчеркнул, что Азербайджан неоднократно призывал армянские власти к диалогу.

"Мы приглашали их к диалогу, но они отказываются от него. Данная позиция является деструктивной. Они также отказываются от продуктов питания и других товаров, поступающих из Азербайджана, что считается расизмом. Они отказываются от продуктов только лишь из-за их происхождения", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan presidential adviser: Reconciliation possible if Armenia offers apology for past atrocities
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Sülhün təmininə başlamaq üçün ən yaxşı yol Ermənistanın üzr istəməsi olardı”

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