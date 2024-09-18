О нас

Хикмет Гаджиев: Деятельность Минской группы должна быть прекращена

Хикмет Гаджиев: Деятельность Минской группы должна быть прекращена Попытки сохранить Минскую группу и связанные с ней институты могут свидетельствовать о других намерениях Армении.
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 12:26
Хикмет Гаджиев: Деятельность Минской группы должна быть прекращена

Попытки сохранить Минскую группу и связанные с ней институты могут свидетельствовать о других намерениях Армении.

Как сообщает Report, об этом в Кяльбаджаре заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что такого института не существует, и возможность его функционирования в той или иной форме полностью исключена:

"Поэтому деятельность Минской группы и связанных с ней институтов должна быть полностью прекращена. Азербайджанская сторона также предложила Армении продемонстрировать единую позицию по этому поводу в рамках ОБСЕ. Однако попытки Армении сохранить Минскую группу и связанные с ней институты могут свидетельствовать и о других ее намерениях. Это не вызывает у нас доверия".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Minsk qrupunun fəaliyyətinə son qoyulmalıdır

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi