Хикмет Гаджиев: Деятельность Минской группы должна быть прекращена

Попытки сохранить Минскую группу и связанные с ней институты могут свидетельствовать о других намерениях Армении.

Попытки сохранить Минскую группу и связанные с ней институты могут свидетельствовать о других намерениях Армении.

Как сообщает Report, об этом в Кяльбаджаре заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что такого института не существует, и возможность его функционирования в той или иной форме полностью исключена:

"Поэтому деятельность Минской группы и связанных с ней институтов должна быть полностью прекращена. Азербайджанская сторона также предложила Армении продемонстрировать единую позицию по этому поводу в рамках ОБСЕ. Однако попытки Армении сохранить Минскую группу и связанные с ней институты могут свидетельствовать и о других ее намерениях. Это не вызывает у нас доверия".