Хикмет Гаджиев: БРИКС способствует улучшению глобального управления и справедливому миропорядку

БРИКС способствует улучшению глобального управления и развитию более справедливого международного порядка.

БРИКС способствует улучшению глобального управления и развитию более справедливого международного порядка.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил агентству Синьхуа.

По словам Х. Гаджиева, БРИКС с момента создания служит плюрализму и демократизации системы международных отношений.

"Считаем, что страны БРИКС, будучи приверженными международному праву, принципам территориальной целостности, суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, поддерживая взаимовыгодные отношения между государствами и препятствуя монополизации политической повестки только одной группой стран, способствуют улучшению глобального управления и развитию международного порядка в более справедливом направлении," - сказал он.

Помощник президента Азербайджана также коснулся потенциала организации. По его мнению, государства-члены могут использовать свои преимущества.

Как отметил Х. Гаджиев, желание Азербайджана присоединиться к БРИКС будет логическим продолжением активной независимой внешней политики страны. Азербайджан может привнести дополнительную динамику в БРИКС, а членство в организации станет продолжением хороших отношений страны с действующими участниками на многосторонней платформе.