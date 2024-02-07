Хикмет Гаджиев: Большинство взрывов мин происходили за линией соприкосновения

Итоги расследований минных инцидентов свидетельствуют о том, что большинство взрывов происходили за линией соприкосновения.

Итоги расследований минных инцидентов свидетельствуют о том, что большинство взрывов происходили за линией соприкосновения.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

Гаджиев подчеркнул, что число жертв минного террора в Азербайджане продолжает расти.

"Армения за 30 лет оккупации заложила на азербайджанских землях миллионы мин. Итоги расследований минных инцидентов свидетельствуют о том, что большинство взрывов происходили за линией соприкосновения, за пределами зон боевых действий. Это доказывает, что мины были заложены преднамеренно и без разбора, в качестве "оружия массового поражения", с целью подвергнуть мирное население террору, совершить убийства и лишить их права на возвращение", - говорится в публикации.