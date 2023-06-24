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Хикмет Гаджиев: Безосновательно представлять следственную меру на Лачынском ППП как закрытие

Хикмет Гаджиев: Безосновательно представлять следственную меру на Лачынском ППП как закрытие Безосновательно представлять временную следственную меру на Лачынском пограничном пропускном пункте, проводимую после провокации Армении за закрытие ППП.
Внешняя политика
24 июня 2023 г. 13:16
Хикмет Гаджиев: Безосновательно представлять следственную меру на Лачынском ППП как закрытие

Безосновательно представлять временную следственную меру на пограничном пропускном пункте "Лачын", осуществляемую после провокации Армении, как закрытие ППП.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter.

"Вместе с зарубежным дипломатическим корпусом мы находимся на границе Азербайджана с Арменией на пограничном пропускном пункте "Лачын". После спровоцированного Арменией инцидента пропаганда, представляющая временную следственную меру как закрытие ППП, безосновательна", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: It is groundless to present investigative measure at Lachin BCP as closure
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Aparılan istintaq tədbirlərini sərhəd-buraxılış məntəqəsinin bağlanması kimi qələmə vermək əsassızdır"

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