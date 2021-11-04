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Хикмет Гаджиев: Баку продолжает контакты по дипканалам по созданию формата "3 + 3"

Хикмет Гаджиев: Баку продолжает контакты по дипканалам по созданию формата "3 + 3" "Мы готовы на основе этого формата продолжить наши дискуссии и создать новый механизм, платформу регионального сотрудничества"
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 14:25
Хикмет Гаджиев: Баку продолжает контакты по дипканалам по созданию формата 3 + 3
Хикмет Гаджиев

Баку продолжает по дипломатическим каналам обсуждать с партнерами создание механизма регионального сотрудничества "3 + 3". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Этот формат определяет направления дальнейшего сотрудничества в регионе. На данный момент по этому поводу идут контакты по дипломатическим каналам. В целом Азербайджан поддерживает этот процесс", - сказал он на полях VIII Бакинского Глобального форума "Мир после COVID-19". - "Мы готовы на основе этого формата продолжить наши дискуссии и создать новый механизм, платформу регионального сотрудничества".

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