Хикмет Гаджиев: Баку продолжает контакты по дипканалам по созданию формата "3 + 3"

"Мы готовы на основе этого формата продолжить наши дискуссии и создать новый механизм, платформу регионального сотрудничества"

Баку продолжает по дипломатическим каналам обсуждать с партнерами создание механизма регионального сотрудничества "3 + 3". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Этот формат определяет направления дальнейшего сотрудничества в регионе. На данный момент по этому поводу идут контакты по дипломатическим каналам. В целом Азербайджан поддерживает этот процесс", - сказал он на полях VIII Бакинского Глобального форума "Мир после COVID-19". - "Мы готовы на основе этого формата продолжить наши дискуссии и создать новый механизм, платформу регионального сотрудничества".