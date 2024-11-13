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Хикмет Гаджиев: Баку и Ереван вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре

Хикмет Гаджиев: Баку и Ереван вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре Азербайджан и Армения вернутся к обсуждению текста мирного договора в следующем месяце.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 10:29
Хикмет Гаджиев: Баку и Ереван вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре

Азербайджан и Армения вернутся к обсуждению текста мирного договора в следующем месяце.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В данный момент в повестке дня Азербайджана основная тематика - это COP-29 до конца ноября, - сказал он на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку. - Наверняка, начиная с декабря, новый процесс начнется между Арменией и Азербайджаном относительно обсуждения и продолжения переговоров относительно текста мирного договора".

По словам Гаджиева, в тексте документа есть определенные вопросы.

"Поэтому на уровне экспертов обсуждение и переговоры продолжаются, - добавил помощник президента Азербайджана. - Потому что армянская сторона вовремя не ответила на наши предложения относительно текста мирного договора. И поэтому мы чувствуем запоздалый процесс в этом контексте. Наверняка, начиная с декабря, будет уже новый процесс".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Ermənistan dekabrda sülh müqaviləsi mətninin müzakirəsinə qayıdacaqlar
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Baku, Yerevan to return to discussing text of peace treaty in December

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