Хикмет Гаджиев: Баку и Ереван вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре

Азербайджан и Армения вернутся к обсуждению текста мирного договора в следующем месяце.

Азербайджан и Армения вернутся к обсуждению текста мирного договора в следующем месяце.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В данный момент в повестке дня Азербайджана основная тематика - это COP-29 до конца ноября, - сказал он на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР-29) в Баку. - Наверняка, начиная с декабря, новый процесс начнется между Арменией и Азербайджаном относительно обсуждения и продолжения переговоров относительно текста мирного договора".

По словам Гаджиева, в тексте документа есть определенные вопросы.

"Поэтому на уровне экспертов обсуждение и переговоры продолжаются, - добавил помощник президента Азербайджана. - Потому что армянская сторона вовремя не ответила на наши предложения относительно текста мирного договора. И поэтому мы чувствуем запоздалый процесс в этом контексте. Наверняка, начиная с декабря, будет уже новый процесс".