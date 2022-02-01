Хикмет Гаджиев: Азербайджано-американские отношения были успешными за последние 30 лет

"Азербайджано-американские отношения за последние 30 лет были успешными с точки зрения развития, дружбы и партнерства".

"Азербайджано-американские отношения за последние 30 лет были успешными с точки зрения развития, дружбы и партнерства".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на вебинаре “30 лет американо-каспийским дипломатическим отношениям”, организованном Caspian Policy Center.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан оказал военную и логистическую поддержку в борьбе, начатой США после терактов 11 сентября: "Азербайджан за последние 30 лет доказал, что является хорошим другом. В свою очередь, поддержка Соединенными Штатами Азербайджана укрепляет суверенитет и независимость нашей страны. Подтверждено, что эта поддержка является важным компонентом региональной безопасности".