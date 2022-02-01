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Хикмет Гаджиев: Азербайджано-американские отношения были успешными за последние 30 лет

Хикмет Гаджиев: Азербайджано-американские отношения были успешными за последние 30 лет "Азербайджано-американские отношения за последние 30 лет были успешными с точки зрения развития, дружбы и партнерства".
Внешняя политика
1 февраля 2022 г. 20:47
Хикмет Гаджиев: Азербайджано-американские отношения были успешными за последние 30 лет
Хикмет Гаджиев

"Азербайджано-американские отношения за последние 30 лет были успешными с точки зрения развития, дружбы и партнерства".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на вебинаре “30 лет американо-каспийским дипломатическим отношениям”, организованном Caspian Policy Center.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан оказал военную и логистическую поддержку в борьбе, начатой США после терактов 11 сентября: "Азербайджан за последние 30 лет доказал, что является хорошим другом. В свою очередь, поддержка Соединенными Штатами Азербайджана укрепляет суверенитет и независимость нашей страны. Подтверждено, что эта поддержка является важным компонентом региональной безопасности".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: "Azerbaijan-US relations successful for last 30 years"
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Azərbaycan-ABŞ əlaqələri son 30 ildə uğurlu olub"

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