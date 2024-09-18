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Хикмет Гаджиев: Азербайджан страна, пострадавшая от военной агрессии, но мир сегодня готовит "планы Маршала" для Армении

Хикмет Гаджиев: Азербайджан страна, пострадавшая от военной агрессии, но мир сегодня готовит "планы Маршала" для Армении Армения на протяжении почти трех десятилетий держала под военной оккупацией территории Азербайджана и чинила на этих землях акты вандализма, в ответ на это сегодня мировое сообщество готовит и реализует так называемые "планы Маршала" для Армении.
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 12:32
Хикмет Гаджиев: Азербайджан страна, пострадавшая от военной агрессии, но мир сегодня готовит планы Маршала для Армении

Армения на протяжении почти трех десятилетий держала под военной оккупацией территории Азербайджана и чинила на этих землях акты вандализма, но мировое сообщество готовит и реализует так называемые "планы Маршала" для этой страны.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе визита в Кяльбаджарский район.

Гаджиев напомнил, что за годы оккупации Армения учинила массовые разрушения на азербайджанских территориях, в том числе разрушила частное и государственное имущество, культурные памятники, совершила экоцид.

По его словам, визиты представителей дипломатического корпуса на освобожденные территории проводятся периодически именно с той целью, чтобы ознакомить мировое сообщество с масштабом этих разрушений.

"Азербайджан после окончания войны постоянно выделяет огромные средства на восстановление деоккупированных территорий и разминирование. Именно Азербайджан столкнулся с военной агрессией со стороны Армении. Боевые действия велись на территории Азербайджана, а не наоборот. На территории Армении вообще не было каких-либо боевых действий и разрушений. Однако парадоксально, что мировое сообщество готовит и реализует так называемые "планы Маршала" для этой страны", - сказал он.

Гаджиев добавил, что международные доноры сегодня оказывают поддержку процессу разминирования в Азербайджане, однако в целом масштаб оказанной азербайджанской стороне помощи не столь высок по сравнению с Арменией.

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Версия на английском языке Presidential aide: New Marshall Plan is being drafted for Armenia
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Ermənistana münasibətdə yeni Marşal planı hazırlanır

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