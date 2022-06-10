Хикмет Гаджиев: Азербайджан является верным сторонником многосторонней дипломатии

"Азербайджан является верным сторонником многосторонней дипломатии".

"Азербайджан является верным сторонником многосторонней дипломатии".

Как передает Report, такое мнение высказал в Twitter помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешних связей Администрации президента Хикмет Гаджиев о своей встрече с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Помощник президента подтвердил, что Азербайджан является верным сторонником многосторонней дипломатии и дальнейшей синхронизации повестки дня Генассамблеи ООН и Движения неприсоединения, поскольку наша страна в настоящее время председательствует в Движении неприсоединения.