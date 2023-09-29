Хикмет Гаджиев: Азербайджан выступает за более широкие рамки региональной безопасности

Азербайджан предпринял шаги по укреплению своей безопасности, одновременно выступая за более широкие рамки региональной безопасности.
Как передает Report со ссылкой на EU Reporter, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Помощник президента отметил, что региональная безопасность требует сотрудничества всех заинтересованных сторон для решения общих проблем, таких как терроризм и организованная преступность, а также предоставил информацию о взглядах Азербайджана на региональную стабильность и сотрудничество на Южном Кавказе.
Он также выразил готовность Азербайджана работать с международными организациями и партнерами для решения таких вопросов, как возвращение перемещенных лиц и восстановление объектов культурного наследия на освобожденных территориях.
Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан выступает за мирное урегулирование отношений с Арменией и ведет конструктивный диалог с международными партнерами для достижения этой цели. Так, соглашение о прекращении огня 2020 года открыло новую эру надежды для региона, и Азербайджан полон решимости поддерживать мир.
Помимо этого, он также затронул тему экономического развития, рассказав о видение Азербайджана будущего Южного Кавказа как экономического центра с упором на региональные связи, торговлю и инвестиции. Планы Азербайджана в области транспортной инфраструктуры, такие как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, лежат в основе его приверженности экономическому процветанию всего региона.