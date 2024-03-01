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Хикмет Гаджиев: Азербайджан всегда проявляет высокую активность на Дипломатическом форуме в Анталье

Хикмет Гаджиев: Азербайджан всегда проявляет высокую активность на Дипломатическом форуме в Анталье Азербайджан всегда проявляет высокую активность на Дипломатическом форуме в Анталье.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 15:39
Хикмет Гаджиев: Азербайджан всегда проявляет высокую активность на Дипломатическом форуме в Анталье

Азербайджан всегда проявляет высокую активность на Дипломатическом форуме в Анталье.

Об этом турецкому бюро Report в рамках Дипломатического форума в Анталье заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что сегодня Анталья является одним из мировых центров не только туризма, но и дипломатии:

"На форуме Азербайджан представлен обширной делегацией. Уже проведены панельные обсуждения по Южному Кавказу, азербайджанская делегация примет участие и в других панелях".

Гаджиев поздравил Турцию с успешным проведением дипломатического форума в Анталье. Он подчеркнул, что этот форум также важен с точки зрения двусторонних встреч.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan always shows high activity at Antalya Diplomacy Forum
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Antalya Diplomatiya Forumunda həmişə yüksək fəallıq göstərir

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